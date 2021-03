Coronavirus Sicilia, oggi comunicati +2.904 nuovi casi: il bollettino

Coronavirus Sicilia: la Regione torna a comunicare i dati relativi all'epidemia, dopo lo stop di ieri. Ecco il bollettino di oggi sull'andamento dell'epidemia.

Come annunciato oggi, dopo lo stop di ieri, tornano i dati sul Coronavirus Sicilia. A seguito dello scandalo, che ha visto la Sicilia falsare alcuni dati relativi all’andamento epidemiologico nell’Isola, la Regione torna a comunicare il nuovo aggiornamento.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Stando al bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, in Sicilia sono stati comunicati oggi +2.904 contagi per un totale di 175.354 contagi dall’inizio dell’epidemia. Si suppone che i dati di oggi comprendano anche quelli di ieri, che non erano stati comunicati per motivi organizzativi. Il numero degli attuali positivi si attesta invece a 19.920 con un incremento di 2.503 nuovi attuali positivi.

Il numero dei decessi comunicato all’ISS dalla Regione Siciliana è pari a 21 per un totale di 4.628 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti, invece, si fermano oggi a 150.806 con un incremento di 380.

Coronavirus Catania e altre province

La provincia di Catania registra un incremento di contagi pari a + 645, per un totale di 46.115 contagi. Per quanto riguarda i numeri delle altre province, di seguito i dati comunicati all’Istituto Superiore di Sanità: