Sicilia, “dati Covid falsificati per evitare zona rossa”: indagato Razza e 3 arresti

Bufera in Sicilia, i dati sul Coronavirus sarebbero stati falsificati: 3 arresti e indagato l'assessore Ruggero Razza.

È bufera in Sicilia poiché sembrerebbe che i dati sui reali contagi e tamponi siano stati falsificati. I carabinieri del comando provinciale e i Nas avrebbero notificato tre provvedimenti di arresti domiciliari a una dirigente della regione e a due sue collaboratori.

Agli arresti Maria Letizia Di Liberti dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, il funzionario Salvatore Cusimano, Emilio Madonia, dipendente di una ditta che si occupa dei flussi informatici dell’assessorato. Pesanti accuse su di loro, in quanto avrebbero falsificato i dati per evitare di far scattare la “zona rossa” e mantenere l’indice sotto i livelli di guardia.

Sarebbe indagato anche l’Assessore Razza, con conseguenza di sequestro dei suoi dispositivi elettronici.

Le indagini sarebbero nate poiché sarebbero stati scoperti in un laboratorio di Alcamo, nel trapanese, dati falsificati su decine di tamponi. Gli episodi di falso documentati dagli investigatori dell’Arma da novembre, l’ultimo dei quali risale al 19 marzo 2021 sarebbero una quarantina.