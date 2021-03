Covid-19, via libera a vaccinazioni in farmacia: ministro Speranza firma protocollo

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha firmato un protocollo con regioni e farmacisti grazie al quale le vaccinazioni potranno procedere anche nelle farmacie.

Da tempo se ne parla, ma soltanto oggi è giunta la conferma: gli italiani potranno ricevere la propria dose di vaccino anti-Covid anche in farmacia. La notizia è stata resa ufficiale da Roberto Speranza, ministro della Salute, attraverso un post visibile sulla propria pagina Facebook.

“Ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese – ha annunciato il ministro Speranza -. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”.

Già a metà marzo erano trapelate alcuni dettagli a riguardo: secondo quanto indicato nelle scorse settimane, il vaccino anti-Covid verrà somministrato all’interno delle farmacie dai medici, supportati da specifiche equipe. La scelta dei locali dipenderà, infine, dalla tipologia degli ambienti.