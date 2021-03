Coronavirus Sicilia, altri quattro Comuni in zona rossa: 19 in totale

Coronavirus Sicilia, altre quattro zone rosse nell'Isola con l'ultima ordinanza di Musumeci. Il totale sale a 19. La lista aggiornata e le novità.

L’elenco delle zone rosse in Sicilia si allunga. Con l’ultima ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci altri quattro Comuni entrano in “lockdown”. Si tratta di Centuripe, in provincia di Enna, e di Comitini, Racalmuto e Siculiana in provincia di Agrigento. L’ordinanza entrerà in vigore il 27 marzo e sarà valida fino al 6 aprile. Vediamo la situazione zone rosse in Sicilia.

Zone rosse Sicilia: le novità

Con la stessa ordinanza del Presidente della Regione, inoltre, viene estesa fino al 6 aprile la zona rossa a San Mauro di Castelverde, in provincia di Palermo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci e deciso in base alla relazione delle rispettive Asp. Inoltre, per i Comuni dichiarati zona rossa, con le nuove ordinanze viene disposto il divieto di transito in ingresso e in uscita per raggiungere le seconde case.

Per quanto riguarda la chiusura delle scuole, l’ordinanza prolunga l’uso della DaD a Biancavilla, in provincia di Catania, dove la chiusura rimarrà in vigore fino al 31 marzo e non fino al 29, come in precedenza. Inoltre, viene escluso dalla chiusura scuole il Comune di Casteltermini, in provincia di Agrigento.

Esce dalla zona rossa, invece, il Comune di Raffadali, ancora nell’agrigentino. “La situazione a Raffadali migliora a passi lenti – scrive il primo cittadino Silvio Cuffaro -, purtroppo il virus è presente nel nostro territorio ancora in maniera importante. Domani sarà l’ultimo giorno di zona rossa, sabato torneremo all’arancione con le regole previste dal decreto”-

Elenco zone rosse in Sicilia

Con l’ingresso di altri quattro comuni in zona rossa, il totale in Sicilia si avvicina alla 20ina. Con Centuripe, Comitini, Racalmuto e Siculiana sono 19 in totale le zone rosse in Sicilia. Per la precisione: