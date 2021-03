Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi: a Catania +201 casi

Coronavirus Sicilia, il bollettino dei contagi mostra dati stabili per l'Isola. I dati aggiornati al 26 marzo a livello nazionale, regionale e nelle province.

Rimangono stabili i casi di Coronavirus Sicilia nel bollettino di oggi, venerdì 26 marzo. Il totale dei positivi conteggiati nell’Isola è di 892 su 27.829 tamponi, 3 casi in meno rispetto a ieri. Stabile anche il dato nazionale, con 23.987 positivi, circa 200 in più di ieri. Le regioni col numero più alto di casi sono Lombardia (5.077 casi), Emilia-Romagna (2.391) e Puglia (2.162).

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 26 marzo

Frenata dei guariti in Sicilia, e gli attuali positivi tornano ad aumentare: sono 16.403 nel bollettino di oggi. Negli ospedali, invece, si registrano altri 8 nuovi ingressi. Calano i pazienti ricoverati, 799 in tutto, 14 in meno rispetto a ieri, ma salgono quelli in terapia intensiva: 121, +3 nelle ultime 24 ore.

La Sicilia registra ancora 23 morti, con il totale salito quindi a 4.535 vittime dall’inizio della pandemia, oltre un anno fa. Il totale dei guariti, invece, è di 148.870, oltre 400 in più in un giorno. Con questi dati, la Sicilia rimane in zona arancione anche per la prossima settimana. Il ministro Speranza firmerà l’ordinanza in serata.

Coronavirus Catania e nelle altre province

I casi di Coronavirus Sicilia nelle varie province sono ordinati come segue: 346 casi a Palermo, 201 a Catania. Si tratta delle province più colpite nella regione, con oltre la metà dei casi totali. Seguono le altre: