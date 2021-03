Endometriosi, in Sicilia ora farmaci gratis per le donne

Buone notizie per molte donne: con un nuovo emendamento, in Sicilia è finalmente prevista la prescrivibilità in esenzione all'interno del codice 063 dei farmaci per la cura dell'endometriosi.

La Sicilia consentirà la prescrivibilità in esenzione dei farmaci per la cura dell’endometriosi: lo stabilisce l’emendamento inserito nella legge di stabilità della Regione Siciliana che è all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Si tratta di una piccola ma grande conquista per centinaia di donne residenti all’interno dei confini dell’Isola. Da oggi, anche chi non ha possibilità economiche, avrà l’opportunità di ottenere i giusti farmaci e curarsi.

“L’endometriosi è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa.

In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire – spiega il Ministero della Salute – . Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse.

La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna”.