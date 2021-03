Web, boom di tamponi negativi e vaccini sul mercato nero

Vaccini, passaporti vaccinali e certificati falsi di test anti-Covid negativi: si tratta di offerte che stanno circolando sempre più spesso sulla darknet, quello che solitamente viene chiamato mercato nero, una parte di Internet a cui si può accedere tramite speciali motori di ricerca.

Secondo le statistiche riportate dalla BBC, i prezzi di vendita dei vaccini AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm e Johnson & Johnson vanno da 500 a 750 dollari, mentre i certificati falsi possono essere acquistati almeno a 150 dollari.

Da quando sono stati pubblicati i primi annunci sui vaccini, oggi i ricercatori della Check Point, società operante nella sicurezza online, notano come quest’effetto sia di gran lunga in aumento. Ma in realtà, l’attendibilità di questi vaccini è ancora sconosciuta.