Stasera in TV: in onda “Màkari” e “Red 2”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco una serie di film e programmi, proposti dalla redazione di LiveUnict.

Màkari [RAI 1 – 21.25]: continua in prima serata la miniserie tv con la Sicilia come scenario. Muore Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, quasi non si ricorda di lui, ma va comunque al funerale poiché costretto dal padre. Saverio obbedisce ma è sempre più nervoso, perché non ricorda il cugino e non lo vuole ricordare, ricorrendo alla sua solita strategia: rimuovere i sentimenti e il dolore senza affrontarli; strategia messa in atto dalla morte della madre. Poco alla volta, però, Saverio si rende conto che la morte di Franco non è stata un incidente bensì un omicidio. Questo, lo porterà a indagare ma, cercando la verità, si ritroverà a dover far i conti anche con i suoi sentimenti.

Red 2 [Italia 1 – 21.20]: Sequel di Red, l’agente della Cia in pensione Frank Moses (Bruce Willis) si caccia nuovamente nei guai per via del “Nightshade”: una pericolosissima arma nucleare misteriosamente scomparsa 25 anni prima. Mentre l’ex collega Victoria (Helen Mirren) ha ricevuto dall’MI6 il compito di eliminarlo, supportato da Marvin Biggs (John Malkovich) e dalla moglie Sarah (Mary-Louise Parker), Frank si lancia in una caccia che passando per Parigi, Londra e Mosca, lo porterà a scoprire il mistero che si cela dietro al Nightshade.