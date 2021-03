Sicilia, si riparte con vaccino AstraZeneca: riprogrammate le prenotazioni

Dopo le recenti morti sospette, l'Ema ha deciso che l'AstraZeneca può tornare ad essere iniettato. Da oggi anche la Sicilia riprenderà la somministrazione del farmaco: riprogrammate tutte le prenotazioni.

Lo stop di AstraZeneca è stato ufficialmente revocato. La settimana scorsa, infatti, la campagna vacccinale ha subito un ulteriore rallentamento per via di alcuni decessi sospetti. In Sicilia ci sono stati ben tre morti: un’insegnante di Gela di 37 anni, che ha avuto un’emorragia e e ne è stata dichiarata la morte celebrale, il sottufficiale Stefano Paternò di 43 anni residente a Misterbianco e il poliziotto Davide Villa nel messinese.

Nel pomeriggio di ieri è arrivato il verdetto dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), Prac (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) e Ema (Agenzia europea per i medicinali): il vaccino AstraZeneca può tornare ad essere iniettato negli ospedali e negli hub vaccinali.

In Sicilia la campagna vaccinale dell’AstraZeneca riprenderà oggi pomeriggio a partire dalle 15. L’Assessorato regionale alla Salute in queste ore sta provvedendo a riprogrammare le prenotazioni dei giorni 15,16,17 e 18 marzo. Le comunicazioni arriveranno ai soggetti interessati tramite sms su cellulare.

“I benefici del vaccino nel proteggere le persone da Covid superano i possibili rischi”, ha dichiarato l’Ema in merito al vaccino AstraZeneca.