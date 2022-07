Covid, nuova ondata: probabile picco in arrivo e novità sui vaccini

Covid, nuova ondata: si sta assistendo ad un incremento dei contagi su tutto il territorio italiano tra l'attesa del probabile picco e le previsioni degli esperti per l'estate.

Covid, nuova ondata: un aumento esponenziale dei contagi sta già colpendo l’Italia. Ecco quando potrebbe arrivare il picco e le dichiarazioni di Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, in merito ai vaccini.

Covid, nuova ondata: sale il numero dei contagiati

Covid, nuova ondata estiva fa lievitare vertiginosamente il numero dei nuovi contagiati Covid. Si tratta di circa 36.282 soggetti positivi solo nelle ultime 24 ore, in base ai dati del ministero della Salute. Attualmente le vittime sono invece 59, due in più del giorno precedente.

I tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari, sono in tutto 129.908, con un tasso di positività che si attesta al 27,9%. I pazienti in terapia intensiva sono 303, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 7.648 e sempre più in aumento.

Nessuna nuova restrizione all’orizzonte

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, dichiara che non è prevista nessuna nuova restrizione per la stagione autunnale. L’importante, però, sarà continuare monitorare costantemente la situazione in tutto il territorio. Anche Giorgio Palù, presidente dell’Aifa e professore emerito di Virologia dell’Università di Padova, smonta l’allarme lanciato da alcuni medici in un’intervista per La Stampa: “Se si guarda ai dati resi noti il 30 giugno dal Centro europeo per il controllo delle malattie, possiamo dire di avere certezza della minore patogenicità di Ba.1 e Ba.2, mentre su Ba.4 e 5 i dati sono minori. Ma oltre ai tanti riscontri clinico-epidemiologici, anche un recente studio pubblicato in America, e che ha interessato una quota significativa di popolazione, indica che i casi di polmonite si sono ridotti moltissimo”.

Palù torna anche sulla questione vaccino, concentrandosi sugli over 80, di cui solo il 20% ha fatto la quarta dose, e afferma: “Il problema è che gli anziani non si fanno convincere a fare il booster perché c’è l’evidenza delle reinfezioni e in più attendono i vaccini aggiornati. Ma invece sarebbe bene si proteggessero intanto con i vaccini attuali che continuano ad essere efficaci contro le forme gravi di malattia”.

Un nuovo picco in arrivo

Secondo alcuni esperti, Palù compreso, il picco Covid nuova ondata potrebbe arrivare intorno alla metà di luglio e rallentare ad agosto: “Non voglio fare previsioni che poi rischiano di rivelarsi sbagliate, diciamo che occorrerà ancora qualche settimana affinché inizi la discesa. Anche perché i contagi reali, con il fenomeno delle autodiagnosi e con i casi asintomatici, potrebbero essere 3-4 volte tanto quelli denunciati. Quindi tra malattia e vaccini quasi tutta la popolazione è immunizzata. E anche se con Ba.5 c’è un 10% di reinfezioni le possibilità di propagazione del contagio vanno riducendosi più passa il tempo”.