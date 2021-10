Terza dose vaccino, Figliuolo: “Pfizer e Moderna anche per chi ha fatto AstraZeneca”

Il Commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo ha rilasciato dichiarazioni sulla terza dose dI vaccino anti-Covid, presto somministrato ad ulteriori categorie.

Terza dose in Italia? Nel corso delle scorse ore, a Che tempo che fa, il Commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo ha fornito indicazioni importanti in merito.

“La terza dose? Bisogna fare l’mRna”, Pfizer e Moderna”: è quanto precisato da Figliuolo. Tale indicazione vale anche per “chi ha fatto AstraZeneca“.

“Non c’è un problema di dosi – ha aggiunto il Commissario – . Abbiamo tutte le dosi per vaccinare tutti gli italiani a logistica marcia a pieno regime“

Figliuolo ha precisato che per alcuni italiani è già possibile la somministrazione della terza dose.

“Siamo partiti con over 80, Rsa e sanitari over 60. Abbiamo gli immunocompromessi – ha dichiarato – . a breve uscirà la circolare per i fragili“.

Dopo la riunione dell’Ema, prevista per oggi, si otterranno ulteriori chiarimenti sulla tematica. Successivamente anche l’Aifa si esprimerà sulla terza dose.