Coronavirus Sicilia, oltre 800 nuovi casi nel weekend: gli ultimi dati

In Sicilia cala l'indice di ricoveri, ma nel corso del weekend l'Isola è tornata prima per nuovi contagi giornalieri: ecco gli ultimi dati.

Quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione Covid-19 in Sicilia? Nel corso di questo weekend sono stati registrati 812 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia.

I tamponi effettuati nel fine settimana sono stati 27.288 e ieri, domenica 3 ottobre, l’indice di positività è salito al 3,5% (mentre quello del giorno precedente era 2,6%): di seguito tutti i dati contenuti nei bollettini pubblicati dal Ministero della Salute.

I dati di domenica

Partendo dal bollettino più recente, domenica i nuovi casi di coronavirus registrati sono stati 402, con 11.385 tamponi processati.

I ricoveri, così come ormai avviene costantemente da diversi giorni, calano ancora: il bollettino del Ministero della Salute ne riporta – 31 nelle 24 ore di domenica, di cui 5 in terapia intensiva. Tuttavia, ci sono altre sette vittime.

Con questi dati, l’Isola torna al primo posto per nuovi contagi giornalieri, seguita dalla Lombardia che ne conta 328.

I nuovi casi sono così divisi a livello provinciale: a Catania 168, a Siracusa 84, a Palermo 39, a Messina 31, a Trapani 29, a Ragusa 16, a Caltanissetta 21, ad Agrigento 6 e ad Enna 8.

I dati di sabato

Sabato 2 ottobre, invece, sono stati registrati 410 nuovi casi su 15.903 tamponi processati. Anche sabato i ricoveri erano in calo: -19, di cui 6 in terapia intensiva e, invece, 841 i guariti.

Secondo i dati, sabato l’isola era seconda per numero di casi giornalieri, dietro al Veneto (457 nuovi casi su 58.940 test eseguiti).

I casi sono così divisi per provincia: 289 a Messina, 74 a Catania, 17 a Palermo, 3 a Siracusa, 1 a Ragusa, 13 sia a Caltanissetta che ad Agrigento ed infine nessun caso né Trapani né ad Enna.

I dati a livello nazionale

In Italia, questo fine settimana sono stati registrati 6.280 nuovi casi, su 641.856 tamponi effettuati. Inoltre, sono stati registrati 85 decessi, che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 131.031.

I casi totali di Covid-19 in Italia, quelli del 3 ottobre, diventano 4.682.034, con attualmente 92.967 positivi.