Meteo Sicilia, allerta arancione su parte dell’Isola: temporali anche a Catania

Meteo Sicilia, la Protezione civile dirama un bollettino di allerta arancione su parte dell'Isola per rischio temporali. Le previsioni meteo a Catania e nel resto della regione.

Meteo Sicilia con allerta arancione per rischio temporali su parte dell’Isola e allerta gialla sui restanti quadranti. La Protezione civile alza la soglia d’allerta sul versante orientale e settentrionale della regione, dopo l’allerta già diramata per oggi, venerdì 19 marzo.

Una vasta saccatura, disposta dalla Russia al Marocco, determina un afflusso di masse d’aria di matrice polare fin verso l’Italia dove, interagendo con impulsi perturbati in arrivo da Ovest, si registreranno, a partire dalla serata di oggi, precipitazioni anche a carattere temporalesco sulle regioni meridionali e, a carattere nevoso, fino a quote di alta collina sulle aree interne del Mezzogiorno.

Meteo Sicilia: le previsioni per domani

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 19 marzo, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria e Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per la giornata di domani, sabato 20 marzo, previsti temporali sui quadranti in cui è diramata l’allerta arancione. Si tratta, in particolare, dei settori Centro-Settentrionale, Nord-Orientale e Nord-Occidentale.

Meteo Catania: domani allerta arancione

Anche su Catania le previsioni meteo indicano una giornata di maltempo. La zona etnea rientra tra i quadranti dov’è stata diramata l’allerta arancione. Quantitativi deboli di pioggia sono previsti sin dalle prime ore della mattinata, con precipitazioni modeste e via via più consistenti lungo l’arco della giornata.

Possibilità di temporali anche nella mattinata di domenica 21 marzo, con quantitativi di pioggia consistenti al mattino e in diminuzione nel corso del pomeriggio, fino a un graduale rasserenamento.