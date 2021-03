Meteo Sicilia: weekend di pioggia e maltempo in arrivo

Meteo Sicilia: che tempo farà nel weekend? Le previsioni non sono delle migliori: l'inverno ormai in partenza sembra non voler lasciare più l'Isola.

Meteo Sicilia: la giornata di oggi, 19 marzo, è particolarmente importante a livello meteorologico. Non si celebrano, infatti, solamente i papà: si celebra anche la fine dell’inverno, che da domani, 20 marzo, lascerà il posto in modo definitivo alla primavera. Questo, tuttavia, avverrà soltanto in linea teorica. L’inverno sull’Isola, infatti, è destinato a durare ancora un po’.

Lo dimostra il tempo cangiante e le temperature in calo che i siciliani stanno vivendo in questi giorni. Le felpe e i plaid, che le settimane scorse avevano fatto riporre negli armadi, sono tornati a far parte della vita degli abitanti dell’Isola a tutta forza. Così domani, primo giorno di primavera, protagoniste saranno coperte e zuppe calde: le previsioni meteo Sicilia preparano a un weekend prevalentemente piovoso e freddo.

Meteo Sicilia: maltempo sull’Isola

Stando alle previsioni di 3Bmeteo, non c’è bel tempo nel quale sperare per la giornata di domani, 20 marzo: “con l’anticiclone delle Azzorre sbilanciato tra l’Atlantico e le Isole britanniche […] il maltempo e le temperature inferiori alle medie climatiche del periodo sono destinati ad insistere […] alimentati – specie nel weekend – dalla probabile instaurazione di una circolazione ciclonica sul Mediterraneo”.

Anche per domenica, 21 marzo, la situazione non migliorerà: “un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico […] su litorale ionico e litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni”. Per la giornata di oggi, inoltre, il meteo Sicilia indica un’allerta gialla su tutta l’Isola.

Le previsioni meteo Catania

La provincia etnea, già testimone di forti piogge come quelle dei giorni passati, sarà caratterizzata ancora una volta da maltempo e freddo. Nella giornata di sabato 20 marzo, le temperature si innalzeranno dagli 11 fino ad un massimo di 13/14 gradi. Soprattutto tra la notte, la mattina e, in parte, la sera, sono previste precipitazioni.

Per quanto riguarda domenica, 21 marzo, le temperature andranno ad abbassarsi ulteriormente, con una minima di 7° fino ai 13°. Il maltempo, stavolta, sarà diffuso tutta la giornata: eccetto poche schiarite, sarà una domenica da passare necessariamente a casa, più al caldo possibile. Si preannuncia, dunque, un weekend piovoso: sarà l’ultimo “saluto” dell’inverno prima di entrare definitivamente nel clima primaverile in preparazione alla Pasqua?