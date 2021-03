Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali su tutta l’Isola

Meteo Sicilia, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per rischio temporali su tutta l'Isola. Le previsioni del fine settimana nella regione.

Continua il maltempo sull’Isola dopo le piogge dei giorni scorsi. Il meteo Sicilia prevede ancora una giornata di pioggia e temporali per domani, venerdì 19 marzo. Viste le condizioni meteo, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio temporali su tutta la regione. Vediamo le previsioni meteo Catania nel dettaglio.

Meteo Catania: le previsioni per domani

Le previsioni meteo per domani a Catania e provincia indicano cielo coperto e piogge tutta la giornata. Il maltempo, tuttavia, non dovrebbe essere continuo. Le precipitazioni procederanno a intermittenza nell’arco della giornata, con quantitativi modesti che si faranno più consistenti nell’arco della serata, intensificandosi col passare delle ore nella notte.

Situazione simile su tutto il resto dell’Isola, con quantitativi di pioggia più consistenti nel trapanese e possibilità di temporali diffusa. Temperature in calo su tutta la regione, con massime che non supereranno i 15 gradi e minime intorno allo 0 nelle aree interne.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

L’ondata di maltempo proseguirà anche nel corso del penultimo fine settimana di marzo. Le previsioni meteo Sicilia indicano piogge e schiarite su tutta l’Isola, con possibilità di temporali sul versante occidentale della regione per la giornata di sabato. Anche per l’inizio del weekend, tuttavia, il meteo Catania prevede una giornata prevalentemente piovosa.

Tempo ancora instabile anche domenica. Le previsioni meteo Sicilia vedono un persistere della perturbazione sull’Isola, con possibilità di temporali specie sul versante orientale. Temporali e schiarite, quindi, su Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.

Il maltempo dovrebbe rallentare per l’inizio di settimana, con il meteo Sicilia in miglioramento per lunedì 22 febbraio.