Meteo Catania, settimana di maltempo: le previsioni giorno per giorno

Tempo in peggioramento nella terza settimana di marzo. Previste piogge, anche a carattere temporalesco, con possibili grandinate e nevicate anche a bassa quota. Il finesettimana sarà caratterizzato da rovesci sparsi, anche per l'intera giornata.

Marzo è detto il mese pazzerello sotto il profilo meteorologico. E di fatto a settimane miti e con una temperatura calda, un po’ insolita, si alternano ora temperature più rigide, tipicamente invernali, con correnti fredde settentrionali pronte a provocare temporali con rischio anche di grandine e neve fino a quote basse.

Per tutta la settimana al Sud i cieli risulteranno più grigi soprattutto nell’aria del basso Tirreno dove sono attese piogge sparse anche a sfondo temporalesco, specie sui settori meridionali della Calabria e su gran parte della Sicilia. Sono attesi contrasti tra l’aria fredda e le temperature ancora miti, che provocheranno lo sviluppo di insidiose celle temporalesche con il rischio, anche, di grandinante. Allo stesso tempo non è da escludere la presenza di alcune nevicate a quote basse (900/1000m).

Previsioni meteo martedì 16 marzo

Nella giornata odierna i rovesci temporaleschi si alterneranno a schiarite. Il vento soffierà da Nord-Ovest con intensità di 5 km/h e con raffiche fino a 28 km7h. La temperatura minima si aggirerà intorno ai 10 °C e la massima intorno ai 15° C. Nello specifico, il temporale è atteso in mattinata, mentre nel pomeriggio sono attese piogge con relative schiarite.

Previsioni meteo mercoledì 17 marzo

Tempo stabile e soleggiato nella giornata di mercoledì. Alla mattinata serena si alterneranno il pomeriggio e la sera nuvolosi o velati. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 12 km/h. Saranno possibili raffiche fino a 26 km/h. Infine, le temperature saranno comprese tra i 7 °C e 16 °C.

Previsioni meteo giovedì 18 marzo

Rovesci previsti invece per giovedì. Pioggia alternata a schiarite soprattutto nel pomeriggio e alla sera. I venti saranno ancora una volta moderati e soffieranno WSW con una intensità che si aggira intorno ai 21 km/h. Raffiche possibili fino a 23 km/h. Temperature: 9 °C la minima e 15 °C la massima.

Previsioni meteo venerdì 19 marzo

Nubi di passaggio attese per il venerdì, che porteranno con sé qualche debole rovescio nella notte. Il vento arriverà da Sud-Sud-Ovest con intensità di 10 km/h e raffiche fino a 12 km/h. Le temperature saranno di 8 °C per la minima e di 17 °C per la massima.

Previsioni meteo sabato 20 marzo

Temperatura in peggioramento per il finesettimana. A iniziare da sabato infatti si alterneranno piogge deboli o forti per tutta la giornata, mentre i venti resteranno moderati e soffieranno da ESE con una intensità che si aggirerà intorno ai 14 km/h. Possibili raffiche fino a 35 km/h. Temperature: 12°C la minima e 16°C la massima.

Previsioni meteo domenica 21 marzo

La pioggia interesserà tutta l’intera giornata, a fasi alterne che vanno da debole a moderata. Il vento soffierà da Levante con una intensità di 19 km/h. Le temperature saranno comprese tra i 14 °C e i 16 °C.