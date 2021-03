Terapia intensiva, l’Italia supera soglia critica: la Sicilia resiste

L'Italia supera la soglia critica per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva per quanto riguarda i pazienti Covid. I dati aggiornati al 15 marzo evidenziano una situazione in cui 11 regioni si trovano al di sopra della soglia critica fissata al 30%.

L’Italia sta attraverso un’altra fase importante di contrasto all’epidemia da Covid-19. A dimostrarlo sono i dati nazionali sull’occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti affetti dal virus. I dati aggiornati al 15 marzo 2021, considerano una percentuale del 35% dei posti occupati, mentre la soglia è stata fissata al 30% per le terapie intensive. Quindi, attualmente ci troviamo al di sopra di 5 punti rispetto alla soglia definita critica.

Tredici sono le regioni che si trovano al di sopra di questa soglia:

Lazio (31%) P.A. Bolzano (33%) Puglia (33%) Abruzzo (40%) Toscana (40%) Friuli-Venezia Giulia (40%) Piemonte (44%) Emilia-Romagna (49%) Lombardia (51%) Molise (51%) Umbria (53%) P.A. Trento (53%) Marche (57%)

La situazione più critica interessa le Marche, i cui ricoverati in terapia intensiva rispetto al PL disponibili raggiunge quota 57%.

Le altre otto regioni invece si trovano al di sotto di tale soglia critica:

Liguria (29%) Campania (26%) Veneto (19%) Basilicata (19%) Calabria (18%) Valle d’Aosta (15%) Sicilia (13%) Sardegna (13%)

La Sicilia, insieme alla Sardegna, si trova a quota 13%, con un aumento dell’1% rispetto alla valutazione precedente.

Per quanto attiene invece all’occupazione dei pazienti Covid nei reparti di area non critica, ovvero malattie infettive, pneumologia e medicina generale, la percentuale nazionale aggiornata al 15 marzo è al 39%, sfiorando dunque la soglia critica fissata al 40%.