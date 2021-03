Giornata dei beni culturali: in Sicilia visite gratuite in musei e gallerie

In occasione della Giornata dei beni culturali siciliani, mercoledì 10 marzo, tutti gli istituti, i musei, i parchi e le gallerie della Regione Siciliana saranno visitabili gratuitamente.

In occasione della Giornata dei beni culturali siciliani, mercoledì 10 marzo, tutti gli istituti, i musei, i parchi e le gallerie della Regione Siciliana saranno visitabili gratuitamente. La visita presso i vari istituti, musei, parchi e gallerie potrà svolgersi previa prenotazione sulla piattaforma Youline e nel rispetto di tutte le misure anti-Covid.

Si tratta dell’iniziativa istituita la scorso anno dal presidente della Regione, Nello Musumeci, per legare il ricordo dell’archeologo siciliano e assessore regionale, Sebastiano Tusa, scomparso nel disastro aereo in Etiopia il 10 marzo 2019, alla promozione e alla fruizione del patrimonio culturale della Sicilia.

In sua memoria, l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà ha ha così espresso: “Nel secondo anniversario della tragica scomparsa del nostro caro Sebastiano, consideriamo questa giornata un segno di rinascita, pur in un periodo di grande difficoltà che sta vivendo tutta la popolazione e anche il settore culturale. Questo segnale di speranza ci è sembrato un modo doveroso per ricordare un uomo che ha speso la sua vita per la Sicilia, per la cultura, per la storia”.