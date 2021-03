Stasera in TV: in onda “Shining”

Ecco una serie di film e programmi, proposti dalla redazione di LiveUnict, da guardare stasera in tv.

Shining [Italia 1, ore 21:20]: in Colorado, in un hotel isolato, uno scrittore alcolizzato assunto come guardiano d’inverno impazzisce a causa di strani fenomeni e comincia a perseguire la propria famiglia con un’ascia.

L’amore bugiardo [Rai 3, ore 21:20]: Missouri, Nick e Amy Dunne sono giovani e brillanti; una coppia apparentemente invidiabile. Tuttavia, i due non riescono ad adattarsi alla tranquilla vita della cittadina di provincia, dove sono stati costretti a trasferirsi a causa della malattia della madre di Nick e dopo aver perso il lavoro e la casa di New York. In particolare, sarà proprio Amy, piuttosto viziata e capricciosa, a ribellarsi a causa della fatica ad abituarsi alle ristrettezze economiche e alla mancanza degli agi cui era abituata. Nel giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, improvvisamente, Amy scompare. Per Nick inizia l’incubo dei sospetti come primo indiziato: non ha un alibi e tutte le prove sembrano indicare lui come possibile assassino della moglie. Nick nega tutto e, per difendersi, avvia un’indagine parallela per scoprire la verità.

Attacco al potere – Olympus has fallen [Rai 4, ore 21.21]: Mike Banning (Gerard Butler) é un agente dei servizi segreti ritenuto responsabile della morte accidentale della first lady. Quando la Casa Bianca viene assediata da un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike si reca di sua spontanea volontà sul posto per dimostrare con i fatti di essere l’unico uomo in grado di salvare la vita del Presidente (Aaron Eckhart) e il futuro della nazione.

Ultimo – L’occhio del falco [Canale 5, ore 21:21]: Il colonnello Ultimo, dopo varie incomprensioni con il comando dell’arma, viene trasferito al nucleo ecologico dei Carabinieri. l’ambiente lavorativo in cui si inserisce è molto difficile. Si ritrova con pochi mezzi e personale, ma con l’appoggio del suo vecchio amico Fulvio che gli trova una casa in un palazzo in periferia. Qui gli arriva la convocazione come imputato al processo di Palermo, per non aver perquisito il covo di Partanna dopo la sua cattura. Ultimo incontra un bambino, Diego, la cui mamma Francesca, é però legata al mafioso Toto’ Murace, che le chiede di lavorare per l’ultima volta per la sua organizzazione criminale dedita al traffico di rifiuti pericolosi. Francesca, per proteggere Diego, accetta. Polimeni, però, il boss che comanda anche Murace, considerandola un testimone scomodo, decide di eliminarla. Un attimo dopo essere stata uccisa dai sicari, Ultimo arriva e decide di prendersi cura di Diego, rimasto orfano, e di capire chi ha ucciso la madre. Attraverso le indagini sul territorio risale a Polimeni e Murace le cui attivita’ legali vengono messe sotto controllo. Ma una minaccia terribile incombe su Ultimo: Partanna dal carcere ha deciso di mettere una taglia su chi ucciderà l’ufficiale che lo aveva arrestato.