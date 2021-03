Frana Letojanni, carreggiata A18 sarà di nuovo percorribile: entro quando

In corso i lavori per la Frana Letojanni. 20 milioni di euro per rendere agibile la carreggiata della A18 entro agosto 2021.

Da agosto la carreggiata A18, altezza Letojanni, sarà di nuovo percorribile. Sul posto per i sopralluoghi Regione siciliana e Autostrade siciliane per verificare in complessi interventi di messa in sicurezza del costone.

Erano presenti all’ispezione l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane, Francesco Restuccia, la vicepresidente, Chiara Sterrantino e il direttore generale, Salvatore Minaldi. All’incontro sono intervenuti inoltre i responsabili della Protezione civile regionale, che curano i lavori, la direzione lavori e i rappresentanti della ditta appaltatrice.

Alla fine dei sopralluoghi è stata richiesta la fine dei lavori entro agosto 2021. Saranno utilizzati materiali e tecniche che saranno duratura nel tempo. I lavori di messa in sicurezza stradale si aggirano attorno a 20.300.000 euro dopo anni di stallo, porteranno al loro termine (previsto per l’inizio dell’anno 2022) alla realizzazione di una doppia galleria che coprirà entrambe le carreggiate.