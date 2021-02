Stasera in TV, in onda: “Buon compleanno Mr. Grape”

Il lunedì è appena finito ed è arrivato il momento di congratularci con noi stessi per aver superato l'inizio settimana. Non esiste modo migliore di rilassarsi sul divano e vedere un bel film, e la redazione di LiveUnict vi aiuta nella scelta.

Buon compleanno Mr. Grape [Cielo, ore 21:20]: Il racconto della vita di un commesso chiamato Gilbert Grape (Jhonny Deep). Il ragazzo vive ad Endora, nello stato dello Iowa ed ha un fratello, Arnie (Leonardo DiCaprio), portatore di handicap che ha il vizio di arrampicarsi su una pericolosa torretta. Affaticato dalle continue responsabilità, il giovane non riesce a trovare la propria serenità, almeno fino a quando non incontra Betty Carver, una donna capace di riaccendergli la passione per la creatività.

Ci vuole un gran fisico [Cine 34, ore 21:00]: Divisa tra famiglia e lavoro, Eva (Angela Finochiaro) e’ una donna schiava del senso del dovere, sempre di corsa e immancabilmente stressata. A quattro giorni dai fatidici 50 anni, Eva lavora come commessa nel reparto cosmetici di un grande magazzino per mantenere Francesca (Antonella Lo Coco), la figlia “rockettara”, e Lidia (Rosalina Neri), l’arzilla madre, dopo essersi separata da Gino (Elio), l’ex marito mai cresciuto e capace di complicarle ancora l’esistenza. Il licenziamento improvviso di una collega da parte del caporeparto Pagliai (Raul Cremona) fa nascere in Eva la paura che la stessa sorte possa toccare anche a lei e, nel tentativo di apparire impeccabile, commettera’ diversi errori che le complicheranno ulteriormente l’esistenza. Una sorta di angelo custode, uno strano personaggio che la segue in ogni momento (Giovanni Storti), la guidera’ verso la risoluzione dei suoi problemi.

Gold – La grande truffa [Iris, ore 21:00]: Una cercatrice d’oro e un geologo ( Matthew McConaughey) alla disperata ricerca di fortuna intraprendono un incredibile viaggio alla ricerca di oro nella giungla inesplorata dell’Indonesia.

Lanterna verde [Mediaset 20, ore 21:04]: Grazie a un misterioso anello verde, il pilota collaudatore Hal Jordan otterrà poteri straordinari che gli permetteranno di far parte di una speciale squadra di combattenti intergalattici chiamati a mantenere la pace nell’Universo: i Green Lantern Corps.