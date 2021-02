Scuola in Sicilia, Lagalla: “Il ritorno in classe al momento rimane al 50%”

L'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al rientro a scuola.

È tempo di bilanci in Sicilia, dopo la prima settimana di rientro a scuola, che ha visto per gli studenti una fruizione dei servizi scolastici a metà tra la Dad e il ritorno in aula.

L’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, in visita al liceo classico Garibaldi di Palermo, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al rientro a scuola.

“Il ritorno degli studenti in classe prudenzialmente, in questo momento permane al 50%– ha annunciato Lagalla al Giornale di Sicilia – . Nei prossimi giorni, sulla base dell’andamento epidemiologico e sulla base dei dati di qualità organizzativa che riusciremo a registrare dal territorio, valuteremo la possibilità di incrementare il ritorno degli studenti fino al 75%“.