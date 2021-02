Ottava di Sant’Agata 2021 a porte chiuse: la diretta della celebrazione

Ottava di Sant'Agata 2021 a porte chiuse, come le celebrazioni del 4 e 5 febbraio. Possibile seguire la Santa Messa a partire dalle 19 in diretta streaming.

Ricorre oggi l’Ottava di Sant’Agata, giorno conclusivo delle festività agatine in attesa che si replichino i festeggiamenti ad agosto. Anche l’Ottava, come per la festa principale, si svolgerà a porte chiuse. Dalle 8 alle 12 di stamattina la Cattedrale è stata aperta ai fedeli per la preghiera individuale, ma la tradizionale cerimonia serale si svolgerà a porte chiuse.

Secondo il programma di Sant’Agata, l’Arcivescovo Salvatore Gristina alle ore 19:00 di venerdì 12 febbraio presiederà a porte chiuse, in Cattedrale, le celebrazioni liturgiche conclusive della ricorrenza agatina, con la sola presenza del sindaco Salvo Pogliese in rappresentanza dei cittadini catanesi e dei devoti, come già accaduto il 4 e 5 febbraio scorsi.

Piazza Duomo, come prevede l’ordinanza comunale, è chiusa al pubblico fino alle 22, orario in cui scatta il coprifuoco. Il provvedimento è stato concordato con il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica e l’Arcivescovado. Nella piazza Duomo viene comunque concessa la possibilità di attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Impossibile, per le ovvie ragioni sanitarie e igieniche, il tradizionale bacio delle reliquie, da sempre ultimo momento che hanno i catanesi per salutare la Santa Patrona prima che la vara venga riposta. La cerimonia, tuttavia, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali FB e YouTube dell’Arcidiocesi e della Basilica Cattedrale. Di seguito, il link alla diretta.