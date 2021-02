Università di Catania verso lezioni in presenza: torna la didattica mista

L'Università di Catania potrebbe riaprire le porte per le lezioni in presenza ma contingentate. Dai prossimi giorni, potrebbe essere riattivata la didattica mista o duale.

Dopo il calo dei contagi, potrebbe arrivare qualche cambiamento anche per quanto riguarda l’Università di Catania e le lezioni in presenza.

Secondo una circolare diffusa tra gli studenti dell’Università di Catania, dal prossimo 15 febbraio 2021 le lezioni universitarie potrebbero tornare a svolgersi con modalità duale o mista; si potrà quindi tornare in presenza nelle aule tramite la prenotazione dei posti, una possibilità messa a disposizione per chi vorrà assistere dal vivo alle spiegazioni.

Prove scritte: se la Sicilia rientrerà in zona gialla e le aule garantiranno il distanziamento, le prove scritte saranno affrontate in presenza, eventualmente smistando in più giorni le classi numerose. Invece restano online le sedute di laurea;

Biblioteche e aule studio: le biblioteche potrebbero riaprire limitatamente ai servizi di prestito e restituzione; le aule studio e le sale letture, dunque, resteranno ancora chiuse;

Esami orali: continueranno a svolgersi in modalità telematica.

La decisione deve ancora essere ratificata dagli Organi collegiali, per cui si attende l’ufficialità.

La prenotazione andrà fatta per tempo e i posti saranno limitati e ridotti del 50% per assicurare una didattica in regola con le norme vigenti in ambito di distanziamento sociale.