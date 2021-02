Covid-19, in Sicilia crescono i nuovi positivi: in calo i ricoveri

Nuovi casi, guariti e decessi in Sicilia: i numeri di oggi legati al Covid-19.

Ieri, 8 febbraio, i nuovi positivi in Sicilia ammontavano meno di 500 casi da Coronavirus, precisamente 478.

Oggi i nuovi positivi sono invece 744: è quanto indicato anche dal presidente Nello Musumeci nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. Presente anche Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute.

I tamponi processati sono stati 21.948 (tra molecolari e test rapidi): il tasso di positività è aumentato rispetto a ieri ed oggi è fissato al 3,4%.

E i ricoverati? Ad oggi sono 1.337. In particolare, sono 5 in meno quelli in terapia intensiva mentre diminuiscono di 31 unità quelli in regime ordinario.

I guariti, poi, sono 1.131. Infine, sono decedute altre 24 persone.

I casi per provincia: