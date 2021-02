Meteo Catania, arriva un weekend primaverile: si sfiorano i 24 gradi

Le previsioni meteo per questo fine settimana si mantengono particolarmente favorevoli per la provincia di Catania, con temperature assimilabili al periodo primaverile. Ecco le previsioni per questo fine settimana.

Come nelle precedenti giornate, le temperature previste a Catania si manterranno elevate rispetto alla media stagionale: previsto, infatti, un fine settimana con temperature in aumento, fino ai 24°C. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo del weekend.

Oggi venerdì 5 febbraio

Nella giornata di oggi, 5 febbraio, non è prevista alcuna precipitazione: per tutto il giorno dovrebbe mantenersi un tempo soleggiato, con temperature fino ai 23°C, con una moderata presenza di venti.

Sabato 6 febbraio

Anche nella giornata di sabato 6 febbraio il tempo sarà soleggiato e senza nessuna precipitazione. Le temperature potrebbero toccare addirittura la massima di 24°C, sempre con una lieve presenza di venti.

Domenica 7 febbraio

Nella giornata di domenica si prevede, invece, un ritorno a temperature più basse, con un calo fino ai 13°C. Si prospetta un cielo coperto da una coltre di nuvole per tutto il giorno, tuttavia senza venti forti, con lievi precipitazioni nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e 14.00. Dopo le ore 22.00 sono previsti violenti rovesci temporaleschi.