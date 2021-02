Vaccino anti-Covid, in Sicilia al via prenotazioni tramite Poste Italiane

I siciliani potranno procedere con la prenotazione del vaccino contro il Coronavirus anche tramite Poste Italiane: i dettagli.

Novità in arrivo in merito alla prenotazione dei vaccini anti-Covid: in Sicilia è ora possibile procedere tramite Poste Italiane.

“È operativa la piattaforma informatica per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini per il Covid-19 che, per le Regioni collegate ai sistemi di Poste Italiane, offrirà prenotazioni online, dal Postamat, tramite i portalettere, online o dal call center”: è quanto annunciato da Matteo Del Fante, l’amministratore delegato di Poste Italiane.

La piattaforma è già attiva in 4 Regioni: oltre che in Sicilia, è una realtà nelle Marche, in Calabria ed in Abruzzo.

“In queste Regioni – ha spiegato Del Fante – la vaccinazione, quando sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la prima fase dedicata alle categorie protette, potrà essere prenotata ai cittadini online, tramite il call center, o direttamente all’Atm Postamat inserendo la propria tessera sanitaria, o tramite i palmari in dotazione ai portalettere”.