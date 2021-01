Netflix: tutte le nuove uscite previste a febbraio 2021

Netflix, tutte le nuove uscite di febbraio 2021. Dai film alle serie Tv: anche il prossimo mese, la piattaforma di streaming più usata nel mondo si arricchisce di nuovi contenuti.

Il colosso dello streaming digitale, Netflix, ha le idee ben chiare sulle nuove uscite previste nel mese di febbraio 2021. Questo mese, infatti, l’archivio si arricchirà di nuove serie e film originali e non. C’è grande attesa per A star is born, film di Bradley Cooper del 2018, con la partecipazione straordinaria di Lady Gaga, che ha vinto diversi premi internazionali cinematografici. Ecco la lista completa delle nuove uscite.

Film in uscita su Netflix:

La sposa cadavere (1 febbraio 2021);

Rock n Rolla (1 febbraio 2021);

All my friends are dead (3 febbraio 2021);

The Ying-Yang Master: Dream of Eternity (5 febbraio 2021);

Little big woman (5 febbraio 2021);

L’ultimo Paradiso (5 febbraio 2021);

Malcom & Marie (5 febbraio 2021);

Space Sweepers (5 febbraio 2021);

Gli spacciati (10 febbraio 2021);

Stochoilm East (10 febbraio 2021);

Amore al quadrato (Mitosc do kwadratu) (11 febbraio 2021);

Red Dot (11 febbraio 2021);

Squared Love (11 febbraio 2021);

Il cammino di Xico (12 febbraio 2021);

Tua per sempre (To all the Boys: Always and Forever) (12 febbraio 2021);

A star is born (14 settembre 2021);

Scuola di sopravvivenza: Missione Safari (16 febbraio 2021);

I care a lot (19 febbraio 2021);

Pazzo per lei (26 febbraio 2021);

The Girl on the Train (26 febbraio 2021).

Serie tv in uscita su Netflix:

Kid Cosmic – 1° stagione (2 febbraio 2021);

L’estate in cui imparammo a volare (3 febbraio 2021);

Città invisibile – 1° stagione (5 febbraio 2021);

H – Helena – 2° stagione (5 febbraio 2021);

Run On (10 febbraio 2021);

Sulla scena del Delitto: Il caso del Cecil Hotel (10 febbraio 2021);

Capitani – 1° stagione (11 febbraio 2021);

The Crew – 1° stagione (15 febbraio 2021);

Tribes of Europa – 1° stagione (19 febbraio 2021);

Ginny & Georgia – 1° stagione (24 febbraio 2021).

Documentari in uscita su Netflix:

Strip Down, Rise Up (5 febbraio 2021);

Pelè: il re del calcio (23 febbraio 2021).

Reality in uscita su Netflix:

Funerali in stile Bernard – 1° stagione (12 febbraio 2021).

Anime in uscita su Netflix: