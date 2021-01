Il cannolo siciliano protagonista sulla BBC: “Il dolce più erotico d’Italia”

Immancabile nelle tavole siciliane, il cannolo fa parlare di sé anche all'estero. Stavolta è il turno della BBC, che lo nomina "dolce più erotico d'Italia".

La Sicilia torna a far parlare di sé su reti internazionali. Se qualche mese fa si celebrava, sulla CNN, l’eroticità di luoghi come Stromboli e Filicudi, in questi giorni invece è la rubrica della BBC Culinary Roots, alla sezione Travel, a parlare dell’Isola, elogiando quello che per molti è il caposaldo dei dolci siciliani: il cannolo.

Cavallo di battaglia in ogni tavola domenicale che si rispetti, il cannolo fa parte della tradizione siciliana da secoli: la BBC è andata alla scoperta delle sue origini, descrivendolo infine come il dolce più erotico d’Italia. Un titolo che fa onore, seppur, come fatto notare dall’emittente britannica, l’eroticità sia comune nelle tavole siciliane; basti solo pensare, nel contesto catanese, alle minne di Sant’Agata, che pur in una edizione tanto diversa come quella che si svolgerà quest’anno, saranno comunque le protagoniste delle tavole della provincia etnea.

Tornando al cannolo, la BBC spiega come il massimo momento d’eroticità del cannolo, secondo la tradizione, venga raggiunto durante il Carnevale: è il momento in cui viene donato dagli uomini alle giovani donzelle, descrivendo senza mezzi termini il proprio fine. Ma in fin dei conti, nonostante la tradizione e le mille sfaccettature della sua storia, una cosa è certa, e viene riconosciuta dalla stessa emittente britannica: seppur “declinato” in tante varianti, il cannolo sarà sempre il dolce siciliano più apprezzato e mangiato in tutto il mondo.