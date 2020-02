“Living with ‘Mama’ Etna”: la BBC dedica un servizio al vulcano [VIDEO]

L'emittente BBC rende l'Etna protagonista di un ultimo servizio: ripresi i paesaggi caratteristici ed il lavoro dell'Ingv.

Ai catanesi è riservata la quotidiana possibilità di ammirare l’Etna e di passeggiare tra le sue vette: un’opportunità invidiata dal resto del mondo. Ultima testimonianza dell’ammirazione diffusa nei confronti del nostro vulcano è un suggestivo servizio giornalistico realizzato dalla BBC.

L’emittente nazionale britannica, infatti, ha realizzato un video dal titolo “Living with ‘Mama’ Etna” che narra “della vita sull’Etna, del turismo sui vulcani e anche della sorveglianza sismica e vulcanica effettuata nell’Osservatorio Etneo dell’Ingv a Catania”.

Nel corso del video (di oltre 9 minuti), è possibile comprendere più a fondo il rilevante lavoro svolto dal team dell’Ingv. Chiunque scegliesse di navigare su YouTube e cliccare sul servizio avrebbe, infatti, la possibilità di osservare quanto costantemente ed in maniera intensa vengano monitorate l’Etna e la sua intensa attività vulcanica. Viene, inoltre, mostrato il momento del rilevamento di una scossa sismica nel Catanese.

Oltre agli espetti tecnici, il video riserva spazio ad alcuni paesaggi mozzafiato che rendono l’Etna tanto temibile quanto maestosa ed incantevole. Migliaia di turisti provenienti da ogni parte del globo, di fatto, scelgono di visitare annualmente l’Etna: questi vengono immortalati nel servizio.

All’equipe della BBC va, inoltre, il merito di aver colgo il valore simbolico ed affettivo attribuito dai catanesi all’Etna, non a caso considerata e definita “Mamma”. Quest’ultima, infatti, non può che essere presentata dal giornalista come presenza costante nella vita delle famiglie che abitano alle due pendici. Da secoli gli intellettuali dedicano pagine e pensieri al vulcano Etna ed ancora oggi questo è al centro dell’attenzione nazionale ed internazionale quale emblema di Catania e della Sicilia. Anche Boris Behncke ha presentato il lavoro realizzato dalla BBC, attraverso un commento riportato sul proprio profilo Facebook.

“Vivere con Mamma Etna – un bel servizio della BBC su come si vive sulla nostra signora vulcanessa, su come gestire il turismo sui vulcani, sulla sorveglianza vulcanica effettuata all’INGV-Osservatorio Etneo, e con alcune facce che diversi di voi conoscete– ha scritto l’esperto-!Le riprese sono state effettuate circa due settimane fa, ma c’è anche materiale video più ‘storico’.”

Di seguito il video del servizio della BBC: