Traffico rallentato a causa di un tamponamento a catena: sul posto le Forze dell'ordine e il 118.

Lunghe file e traffico in tilt a causa di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Catania: secondo le prime ricostruzione, si tratterebbe di un tamponamento a catena tra ben tre auto. Sembrerebbe che non ci siano feriti. Sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine e l’ambulanza.

In aggionamento