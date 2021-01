Incidente mortale sulla Catania-Palermo: furgone contro camion

Incidente mortale sull'autostrada A19, dove si sono scontrati un furgone e un camion in direzione del capoluogo. Il bilancio è di un morto e sei feriti.

Un grave incidente ha interessato un tratto dell’autostrada A19, la Catania-Palermo, nella serata di ieri, tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Casteldaccia. Lo scontro è avvenuto in direzione del capoluogo e ha coinvolto un furgone con sette persone a bordo e un camion.

A perdere la vita Pietro D’Arrigo, 55 anni, di Borgetto (in provincia di Palermo), che viaggiava con sei operai rimasti feriti nell’incidente. Il camion si trovava fermo sulla corsia d’emergenza e l’impatto ha visto il tir avere la peggio.

L’autostrada è rimasta bloccata per diverse ore per consentire l’intervento dei sanitari e le operazioni di soccorso. D’Arrigo è stato portato subito all’ospedale Civico di Palermo dal 118, ma le sue condizioni erano troppo gravi. Gli ospedali sono stati trasportati, invece, negli ospedali Buccheri La Ferla, Ingrassia e Policlinico. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.