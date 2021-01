Sicilia, dalla Regione fondi per 100 teatri: aiuti anche per quelli catanesi

Buone notizie per i teatri siciliani. Stanziati poco meno di 21 milioni di euro che serviranno per l'ammodernamento e il recupero delle strutture.

Via libera ai finanziamenti per l’ammodernamento e il recupero di ben 100 teatri in Sicilia. È arrivata, di fatto, la firma degli impegni di spesa per poco meno di 21 milioni di euro che serviranno ad intervenire sui teatri di tutte e nove le province siciliane.

In particolare, le somme rappresenteranno un concreto aiuto per:

16 strutture nella provincia di Catania;

16 strutture nella provincia di Agrigento;

4 nel territorio di Caltanissetta;

6 nell’area di Enna;

17 in provincia di Palermo;

12 a Trapani;

18 a Messina;

7 a Siracusa;

2 nella provincia di Ragusa

L’assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, si è espresso a riguardo.

“Il finanziamento di opere su un numero così significativo di teatri in tutta la Regione rilancia la centralità stessa del teatro come cuore pulsante di una comunità – ha dichiarato l’assessore – . I teatri non sono solo i luoghi in cui si realizzano iniziative culturali ma rappresentano anche, quasi sempre, preziose testimonianze architettoniche che raccontano la storia dei territori. E il buono stato delle strutture teatrali è, molto spesso, la cartina tornasole del livello di sensibilità culturale di una comunità”.