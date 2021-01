Regione Siciliana assume: bando per 38 figure per Ufficio immigrazione

L’Ufficio speciale Immigrazione cerca 38 esperti per migliorare e rafforzare il sistema dei servizi di accoglienza ed integrazione. Ecco i requisiti per partecipare e come fare domanda.

Le figure professionali ricercate sono 38, tra cui 1 esperto di flussi migratori e 9 referenti provinciali (1 per provincia) per la gestione di attività di affiancamento e supporto all’innovazione della governance delle PPAA locali e delle Prefetture.

“Gli esperti affiancheranno l’Ufficio Immigrazione, guidato da qualche giorno dalla dottoressa Michela Bongiorno, in un lavoro particolarmente delicato soprattutto sul tema dell’integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati per i quali ad oggi, grazie ad un ulteriore finanziamento di 5 milioni del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) , siamo riusciti a fare partire progetti come PRISMA che prevede tra l’altro la promozione della partecipazione attiva dei migranti al sistema scolastico”, ha affermato l’assessore alle politiche sociali, Antonio Scavone.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione, può essere presentata per uno solo dei profili professionali messi a bando. I requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione e i relativi punteggi sono consultabili all’interno dell’apposito bando.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12 del 22 gennaio 2021. La domanda deve essere trasmessa in unico file pdf mediante Posta Elettronica Certificata nella casella PEC dell’Ufficio Speciale Immigrazione e corredata dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di identità in corso di validità. Al termine della valutazione, la graduatoria verrà pubblicata sul sito della Regione.