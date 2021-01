Coronavirus Sicilia, quasi 2000 nuovi positivi: tanti i contagi a Catania

Coronavirus Sicilia: leggi l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute in merito alla situazione epidemiologica in Sicilia e in tutta Italia.

Dopo le ultime dichiarazioni del presidente Musumeci, che ha annunciato l’arrivo di misure più stringenti nelle prossime ore, ecco gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Sicilia. Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino con il conteggio dei dati – contagi, decessi, guariti – che è ormai entrato a far parte della nostra quotidianità. Non migliora la situazione nell’Isola, che registra oggi un incremento di 1.969. Gli attuali positivi sono in tutto 44.677 con un incremento di 639.

Per quanto riguarda il numero dei decessi, si registra un decremento di una unità rispetto alla giornata di ieri: i morti sono pertanto 36 per un totale di 2.841 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti di oggi sono invece 1.294.

I contagi a Catania, Palermo e Messina

Restano altissimi i numeri a Catania e Palermo, dove si registrano rispettivamente 557 nuovi contagi per un totale di 32.912 e di 445 per un totale di 30.703. Non si esclude che, nelle prossime ore, il presidente Musumeci possa istituire altre zone rosse nelle province in questione e, in particolare, nelle città di Catania e Palermo.

I numeri delle altre province: