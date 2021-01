“Leroy Merlin lavora con noi”: offerte a Palermo e Catania

Leroy Merlin assume in Sicilia. Sono numerose le figure ricercate dalla multinazionale francese. Ecco tutte le posizioni aperte e dove inviare la candidatura.

Tempo di assunzioni in Sicilia. Sono attivi diversi concorsi pubblici a livello regionale, ma gli annunci nel settore privato non mancano. Nella sezione “Leroy Merlin lavora con noi” sono disponibili numerose offerte per l’Isola. Vediamo quali sono le posizioni principali e dove si trovano.

Leroy Merlin lavora con noi: le assunzioni in Sicilia

L’azienda francese, operante nel settore della Gdo e specializzata in bricolage, fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno, ha lanciato una campagna di assunzioni in tutta Italia. In Sicilia le posizioni aperte sono numerose e si dividono tra Palermo e Catania.

In particolare, nell’Isola le posizioni spaziano in diversi ruoli: vendita specialistica, lavoro nei weekend, assunzione di artigiani professionisti, hostess e steward relazioni cliente e supply chain e consigliere di vendita.

Leroy Merlin lavoro: le posizioni attive

Ecco, nel dettaglio, le posizioni aperte in Sicilia, consultabili nella sezione “Leroy Merlin lavora con noi” della multinazionale francese.

Vendita specialistica settore “Porte e Finestre”: Palermo Mondello.

Allievo Capo Settore Commercio: Palermo Forum.

Weekendista: Palermo Forum.

Venditore Specialista settore “Mondo Comfort”: Palermo Mondello.

Artigiani Professionisti: Palermo Forum, Palermo Mondello e Catania.

Addetto relazione e vendita: Palermo Forum, Palermo Mondello.

Hostess e Steward relazioni cliente (part-time): Palermo Forum. Contratto a tempo determinato.

Addetto Supply Chain (part-time): Palermo Forum. Contratto a tempo determinato.

Consigliere di vendita part-time: Palermo Mondello. Contratto stagionale.

Leroy Merlin: lavoro da remoto

Infine, un elenco delle posizioni attive per lavorare in smart working. Anche queste presenti nella sezione “Leroy Merlin lavora con noi”.

Stage Project Manager Assistant (remoto flessibile).

New Account Manager (temporaneamente remoto).

Stage Purchasing Analyst: remoto flessibile.

Stage Sales Analyst: remoto flessibile.

Per conoscere i dettagli di tutte le posizioni indicate finora e inviare la propria candidatura, basta collegarsi al sito “Lavoro Leroy Merlin” e selezionare la regione di proprio interesse. Per le offerte in Sicilia, selezionare “Roma – Palermo”, dopodiché scegliere l’offerta preferita.