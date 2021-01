Catania, sospensione idrica della Sidra: le zone interessate

Sidra annuncia una sospensione idrica per l'intera giornata in diverse zone di Catania e in due comuni della città metropolitana. Ecco l'area interessata.

La Sidra annuncia la sospensione della rete idrica per l’intera giornata in alcuni quartieri di Gravina di Catania e di Tremestieri e in alcune zone di Catania. Sospensione prevista il 12 gennaio 2021, martedì prossimo, per interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile.

Sidra, interruzione acqua: le zone interessate

Il disservizio interesserà l’area della città individuata dalle vie sotto indicate e potrebbero verificarsi disagi anche nelle zone circostanti:

Area cittadina delimitata a nord dal confine comunale; a est dalle Vie Nizzeti, Caboto, Marco Polo, Duca degli Abruzzi, Vittorio Veneto, Raffaello Sanzio, Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia; a ovest dalle Vie Galermo, Sebastiano Catania, S.M. Castaldi, dell’Oro, Curia, Palermo, della Regione; a sud da Via della Concordia (Quartieri: Cibali, Fortino, S. Cristoforo, Angeli Custodi, S. G. Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini, Rapisardi).

Quartiere Canalicchio (Comune di Tremestieri Etneo).

(Comune di Tremestieri Etneo). Quartieri Fasano e Carrubella (Comune di Gravina di Catania).

Il servizio idrico verrà riattivato nella tarda serata del 12/01/2021. I parametri di esercizio, invece, torneranno alla normalità nel corso della giornata del 13/01/2021. Nel corso dei lavori sarà a disposizione il servizio di “emergenza e pronto intervento idrico” tramite il numero verde Sidra 800-901755 e 800-650640, attivi h24.