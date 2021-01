Grave incidente nel Catanese: scontro tra auto, giovane sbalzato fuori [VIDEO]

L'incidente ha coinvolto due auto, una Smart e una Skoda. Completamente distrutta la prima, mentre il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

Un modo terribile per iniziare l’anno in Sicilia. In pochi giorni si sono accumulati già otto incidenti mortali. L’ultimo ieri sera, vittima un ragazzo di 14 anni. A questi si aggiungono altri sinistri gravi e meno gravi, che testimoniano il pessimo stato delle infrastrutture siciliane. L’ultimo incidente, in ordine di tempo, è avvenuto intorno alle 13:30 di oggi, mercoledì 6 gennaio, a Mascalucia.

Nel sinistro sono coinvolte due vetture: una Smart e una Skoda Octavia. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma ad avere la peggio è stato il conducente della prima vettura, completamente accartocciata dopo il violento impatto. La Smart ha perso il tettuccio a seguito dello scontro e chiazze di sangue si vedono nel punto in cui è atterrato il pilota.

Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e le sue condizioni sono apparse sin dal primo momento gravi. L’autista è stato immediatamente trasportato a bordo di un’ambulanza e condotto al Pronto Soccorso in codice rosso.