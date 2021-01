Incidente mortale in Sicilia: vittima un ragazzo di 14 anni

Incidente mortale in Sicilia. Un ragazzo di 14 anni perde la vita durante il tragitto per rientrare a casa. Già otto le vittime di sinistri stradali nel 2021.

Un altro incidente mortale in Sicilia, un’altra vittima tra le strade siciliane. Stavolta è il turno di un ragazzo di 14 anni del Ragusano, Andrea Alabiso, morto dopo un incidente stradale avvenuto a Comiso, in via Biscari. Il ragazzo si trovava a bordo del suo ciclomotore quando, dopo aver perso il controllo del mezzo, avrebbe sbattuto contro un palo. I soccorsi del 118 sono stati immediati, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il giovane stava rientrando a casa e a seguirlo, dietro di lui, c’erano i suoi genitori in macchina, che hanno assistito al tragico incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per accertare la dinamica dell’incidente.

Ancora nella giornata di ieri è morto un insegnante di danza 56enne, Carmelo Rubino, dopo un incidente sulla strada provinciale 4, tra Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe. Due giorni fa, a Catania, un’anziana è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali, morendo sul colpo. Dall’inizio del 2021, sono già otto le vittime di incidenti stradali in Sicilia.