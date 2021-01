Incidente mortale a Catania: anziana travolta mentre attraversava le strisce

Incidente mortale a Catania. La vittima è una signora ultraottantenne, morta sul colpo. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

Catania è una delle città col numero più alto di incidenti stradali. Tra le vittime più recenti c’è anche un’anziana, travolta da un’auto mentre attraversava la strada.

La donna, ultraottantenne, sarebbe stata investita da un’Alfa Romeo 156 grigia mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in via Filocomo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12 di stamattina. Per la signora non c’è stato nulla da fare ed è morta sul colpo.

Il conducente si è immediatamente fermato, le forze dell’ordine stanno valutando la posizione dell’uomo e la dinamica dell’incidente. All’arrivo dei soccorsi, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.