Oroscopo 2021 cinese. L'anno prossimo sarà l'anno del Bufalo. Che significa? E quali sono le previsioni per gli altri segni? Ecco cosa dicono gli astri.

Anche chi non ci crede, in questi giorni dell’anno non può fare a meno di chiederselo: cosa dice l’astrologia per l’anno che verrà? Una domanda che frulla nella testa di molti, ance dei più scettici. L’oroscopo 2021, al termine di un anno funesto, è un modo come un altro per sperare in un futuro migliore. Dopo aver esaminato i segni zodiacali con le previsioni del famoso astrologo Paolo Fox, ci spostiamo al lontano oriente e all’oroscopo cinese.

Oroscopo 2021 cinese: come funziona

A differenza di quello occidentale, l’oroscopo cinese non si basa sul giorno e orario di nascita ma sull’anno. I segni zodiacali sono anche in questo caso 12, che si ripetono in un ciclo. Dunque, il 2020 è stato l’anno del topo. Il 2021, invece, sarà l’anno del bufalo.

L’oroscopo cinese, inoltre, segue un calendario diverso da quello in uso nell’Occidente. L’anno del Bufalo inizierà non l’1 gennaio, ma il 13 febbraio 2021, e durerà fino al 31 gennaio 2022. Le persone nate sotto il segno del Bufalo (andando a ritroso, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, e 2009). Tuttavia, per i nati sotto il segno del Bufalo non sarà un anno fortunato. Tradizione vuole, infatti, che l’anno del proprio segno porti sfortuna.

Di seguito, il calendario dell’oroscopo 2021 cinese segno per segno, con le previsioni sintetizzate da Telatrovoio.

Oroscopo 2021 cinese: le previsioni per l’anno del Bufalo

TIGRE: anche per questo segno l’anno che sta per iniziare non sarà molto fortunato ma si potrà sperare di vivere una relazione d’amore positiva.

TOPO: bisognerà rimboccarsi le maniche e scendere in prima linea, sia in campo sentimentale che nel lavoro.

CONIGLIO: l’anno che sta per iniziare causerà attesa in amore; per ritrovare una serenità affettiva e sentimentale importante, bisognerà aspettare ancora.

DRAGO: la sorte non sarà dalla parte di questo segno nell’anno che sta per iniziare; alcuni finiranno addirittura per credere nella sfortuna.

SERPENTE: arriveranno finalmente tante conferme che si aspettavano dal 2020, quando sono stati avviati progetti ai quali si teneva parecchio.

CAPRA: a settembre 2021 i nati sotto questo segno saranno baciati dalla fortuna in diversi settori, in particolar modo in quello finanziario, che porterà contratti;

SCIMMIA: l’amore andrà avanti bene e il lavoro porterà soddisfazioni anche se le spese aumenteranno nell’anno che sta per arrivare.

CAVALLO: ci saranno dei veri e propri colpi di fortuna inaspettati che porteranno il sorriso ai nati sotto questo segno.

GALLO: nell’anno che sta per iniziare chi è di questo segno dovrà fare particolare attenzione.

CANE: sarà importante aprirsi di più ai piaceri della vita e rilassarsi.

MAIALE: come sempre questo segno sarà compassionevole, generoso e diligente.