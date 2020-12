Oroscopo 2021: le previsioni segno per segno di Paolo Fox

Previsioni oroscopo 2021. Previsto un anno positivo quasi per tutti i segni. Il nuovo anno si presta a cambiamenti rivoluzionari per molti e momenti di ripresa per altri.

Il 2020 è ormai agli sgoccioli e tutti noi non vediamo l’ora di lasciarcelo alle spalle. Però è pur vero che, se conosciamo ciò che lasciamo, non sappiamo nulla sull’anno che verrà. Per aiutarci a prevedere cosa ne sarà del prossimo anno, una mano può darcela l’oroscopo 2021.

Oroscopo 2021 segno per segno

Tutti noi sappiamo che l’oroscopo non è una scienza esatta, ma che si basa su teorie astrali ormai antiche e che nulla dicono sulla certezza degli avvenimenti. Eppure chi, in questo giorno di fine anno, non dà uno sguardo alle proprie previsioni? Possiamo dunque dire che, se da un lato l’oroscopo 2021 ci fornirà i dati sulle “influenze planetarie” che ci accompagneranno, spetta solo a noi saperle sfruttarle e renderle produttive. Di seguito una sintesi dell’oroscopo 2021, basato sulle previsioni fornite da Paolo Fox a Il Fatto Quotidiano.

ARIETE – Il 2020 è stato un anno particolarmente duro per questo sogno, ma per il nuovo anno l’oroscopo 2021 prevede ottime notizie, soprattutto nei mesi di febbraio e aprile. È questo il momento per iniziare a pensare a nuovi progetti e realizzare qualcosa di nuovo

TORO – Anno nuovo amori nuovi. Il toro potrebbe lasciarsi alle spalle le storie infruttuose e trovare qualcosa di più serio. Ma non solo. Con l’anno che verrà questo segno dovrà stare attento a non sperperare il denaro con spese inutili e sprechi vari. Potrebbe anche chiudere rapporti inutili e superficiali.

GEMELLI – Per chi è nel segno dei gemelli, febbraio sarà un mese importante per le nuove relazioni che nasceranno. L’oroscopo 2021 prevede progressi in tutti i campi in cui questo segno si troverà coinvolto, anche nella sfera sentimentale. Giove è il pianeta a lui favorevole e aiuterà il recupero.

CANCRO – Anche questo segno potrà contare sull’appoggio di Giove, ma per il periodo estivo. Chi è sotto il segno del cancro potrà dunque giocare le sue carte in amore, Saturno non gli sarà più ostile.

LEONE – Prudenza per il Leone. Ciclo astrale positivo a maggio, aprile e luglio. Soprattutto nel primo mese saranno favoriti gli incontri e l’amore il secondo mese, mentre il terzo sarà un periodo genericamente interessante. Meglio però non fare passi azzardati, il nuovo anno sarà un anno di conservazione, bisognerà ridimensionare il tutto e dimostrare fermezza nelle nuove situazioni che si presenteranno.

VERGINE – Incontri interessanti pure per i nati vergine. Anche grazie alla positività influenzata da Plutone e Venere, il prossimo anno potrà essere quello in cui alcuni riusciranno a fare il grande passo! Dovranno dunque continuare il percorso giù iniziato negli ultimi mesi del 2020, ma l’estate sarà il periodo in cui dovrà sciogliere tutti i dubbi in amore.

BILANCIA – Venere protettiva per il 2021. Maggio il mese dalle forti emozioni. L’oroscopo 2021 racconta un nuovo ciclo di stabilità e fermezza, di contra all’ultimo periodo del 2020 in cui è stato necessario cambiare la propria routine.

SCORPIONE – Anno di piena positività grazie agli influssi favorevoli di Luna, Giove e del Sole. Febbraio sarà però un periodo di forte nervosismo e in generale per tutto il nuovo anno questo segno svilupperà una forte ribellione che andrà gestita con cura. Possibili cambiamenti sul lavoro.

SAGITTARIO – Gente nuova e interessante in previsione del prossimo anno. Le storie d’amore saranno più interessanti ad agosto, non mancheranno anche affermazioni e consensi, così come progetti di rilievo.

ACQUARIO – Chi l’anno passato non ha ancora trovato la dolce metà avrà una singolare voglia di amori trasgressivi. Il desiderio di cambiare vita sarà decisivo: necessario sarà cambiare i propri punti di riferimento. Il mese di aprile si caratterizzerà per le giornate conflittuali.

PESCI – Finesettimana interessanti specialmente per il mese di giugno. Inizia un periodo biennale di grande forza e il prossimo anno sarà quello della ripartenza, anche in seguito a momenti difficili in amore.