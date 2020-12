Italia zona rossa: regole e divieti in vigore da domani

Italia zona rossa, ancora una volta. Ecco cosa si può fare e quali regole occorre rispettare, secondo le ultime disposizioni.

Da domani, 31 dicembre 2020, riparleremo nuovamente di Italia zona rossa. Verranno applicati restrizioni e divieti previsti nel decreto di Natale, con lo scopo di frenare la diffusione dei contagi da Coronavirus. Sarà quindi un Capodanno blindato: la stretta resterà in vigore nei giorni 31 dicembre, 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2021.

Spostamenti e autodichiarazione

Durante i giorni rossi, sarà possibile effettuare un solo spostamento al di fuori del proprio Comune di residenza ma non al di fuori della Regione e verso una sola abitazione, nell’orario compreso tra le 5 e le 22 nei limiti di due persone. Durante questo genere di spostamenti, sarà necessario portare con sé l’autodichiarazione, inserendo come causale dello spostamento “motivi ammessi dalle vigenti normative”, ed esibirla durante i controlli ai posti di blocco. Rappresenta un’eccezione il coprifuoco predisposto tra il 31 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021, compreso tra le ore 22 e le 7.

È inoltre consentito spostarsi, senza alcun limite di orario, per ragioni dovute alla partecipazione ad attività assistenziali, nell’ambito delle associazioni di volontariato, anche in convenzione con gli enti locali, a fare delle persone bisognose; gli spostamenti legati a tali attività sono giustificati in quanto espletamento di servizio di volontariato sociale.

Negozi e ristoranti

I ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio. Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, eccezione fatta per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Aperte anche le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Luoghi di culto

Sono garantiti l’accesso e la partecipazione alle funzioni religiose nei consueti luoghi di culto. Tuttavia, questi dovranno confrontarsi con i limiti orari imposti dal coprifuoco durante la fase che vedrà l’Italia zona rossa.

In una circolare inviata ai prefetti dal Capo di gabinetto del Ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, si invita inoltra la popolazione a dimostrare la massima collaborazione e disponibilità durante i controlli.

”Si raccomanda la consueta puntuale attenzione nell’assicurare la predisposizione di efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure’‘ – si legge nella circolare inviata ai prefetti – in particolare ”per ciò che riguarda i controlli lungo le arterie di traffico e in ambito cittadino, al fine di prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento di mancato rispetto del distanziamento interpersonale”.

