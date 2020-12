Catania, a fuoco i contatori di un palazzo: evacuate 20 famiglie

Incendio a Catania, dove prendono fuoco dei contatori siti in un palazzo a Monte Po. Intervengono i Vigili del Fuoco per evacuare circa 20 famiglie.

Un incendio si è verificato oggi in un palazzo di Catania, in via Gaetano di Giovanni, a Monte Po. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di alcuni contatori andati a fuoco nel vano contatori del condominio. I Vigili del Fuoco sono così intervenuti, procedendo all’evacuazione di circa 20 famiglie, a causa del fumo che si è propagato dalle scale.

