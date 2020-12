Concorsi Sicilia: bandi attivi per diplomati e laureati

Concorsi Sicilia: moltissime le opportunità di assunzione per chi è alla ricerca di un impiego. Ecco tutti i bandi attivi e in arrivo nell'Isola.

Concorsi Sicilia: ecco tutte le opportunità attualmente attive e in arrivo nell’Isola. Da Trenitalia al Comune di Trapani, sono diverse le assunzioni in vista nei prossimi mesi. Le offerte sono rivolte sia a laureati che a diplomati.

Trenitalia

Tra i concorsi Sicilia più interessanti c’è sicuramente quello di Trenitalia che assume nell’Isola e, in particolare, a Palermo. Le candidature possono essere inviate fino al 4 gennaio: quindi è meglio procedere in fretta. Nello specifico, si cercano macchinisti con diploma ad indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica ed Energia.

Avvocatura dello Stato

La selezione riguarda, in particolare, gli iscritti nei Centri per l’Impiego delle Provincie di Caltanissetta ed Enna. Si cerca un ausiliario prima area, posizione economica F1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta. La scadenza per candidarsi è fissata al il 22 gennaio 2021.

Leggi: Sicilia, Avvocatura dello Stato cerca ausiliario: richiesta licenza media

Università di Messina e di Catania assumono

Tra i concorsi Sicilia più importanti ci sono sicuramente quelli che riguardano le università. Ad assumere, in particolare, sono le università di Messina e di Catania con diverse posizioni aperte. A Messina sono 16 i concorsi attualmente in corso per l’assunzione di personale in diverse aree dell’Università. A Catania, invece, le posizioni riguardano professori e ricercatori al Dipartimento di Mediazione linguistica di Ragusa, al Dipartimento di Giurisprudenza e in altri dipartimenti.

Leggi: Concorsi università: si assume a Catania e a Messina

Comune di Trapani

Il Comune di Trapani ha pubblicato due bandi di concorso nella sezione Amministrazione Trasparente. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 23 gennaio 2021. Si tratta, in particolare, di:

una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 12 posti di categoria di accesso “d” , con vari profili professionali: indizione del concorso pubblico.

, con vari profili professionali: indizione del concorso pubblico. una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la stipula di 6 contratti di Formazione Lavoro della durata di un anno per la categoria C1 – profilo professionale “Istruttore di Polizia Municipale” presso il Comune di Trapani, per prestazioni che prevedono l’organizzazione del lavoro su fasce orarie antimeridiane, pomeridiane, serali, notturne e festive con impiego in turni.

Regione Siciliana

Tra i concorsi Sicilia più attesi, invece, segnaliamo quelli della Regione Siciliana. Si attende, infatti, la pubblicazione di un bando per 1300 unità di personale tra i centri per l’impiego e gli uffici regionali. Si tratta di un’opportunità da non perdere, soprattutto perché sarà rivolta sia a laureati che a diplomati.

Leggi: Concorsi Sicilia, alla Regione 1340 posti anche per diplomati