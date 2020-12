Saldi invernali 2021: negozi aperti o no?

Saldi invernali 2021: l'inizio è fissato per il 4 gennaio in molte regioni italiane, ma i negozi sono aperti? Si può fare shopping? Facciamo chiarezza.

Inizieranno a breve i saldi invernali 2021 in tutta Italia, un’occasione per fare shopping e acquisti a prezzi scontanti. Per la maggior parte delle regioni, l’inizio dei saldi invernali avverrà il 4 gennaio, ma c’è qualche regione che fa eccezione.

Saldi invernali 2021: il calendario per ogni regione

Come ogni anno, l’inizio dei saldi invernali può avere date diverse per ogni regione. Di seguito il calendario completo dei saldi invernali 2021 Sicilia, Lazio, Veneto, Campania, Toscana, Trentino Alto Adige, Liguria, Piemonte, Puglia, Calabria, Marche, Sardegna, Molise, Abruzzo, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Valle D’Aosta, Umbria, Emilia Romagna.

Tutte le date dei saldi invernali 2021:

• Trentino Alto Adige: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2021;

• Liguria: dal 4 gennaio al 18 febbraio 2021;

• Lazio: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2021;

• Piemonte: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2021;

• Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2021;

• Calabria: dal 4 gennaio al 3 marzo 2021;

• Marche: dal 4 gennaio al 1 marzo 2021;

• Campania: dal 4 gennaio al 3 marzo 2021;

• Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2021;

• Molise: dal 4 gennaio al 4 marzo 2021;

• Abruzzo: dal 4 gennaio al 4 marzo 2021;

• Lombardia: dal 4 gennaio al 5 marzo 2021;

• Sicilia: dal 4 gennaio 2021 al 15 marzo 2021;

• Toscana: dal 4 gennaio al 15 marzo 2021;

• Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzo 2021;

• Valle d’Aosta: dal 4 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

• Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo 2021;

• Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo 2021;

• Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo 2021;

• Emilia Romagna: dal 30 gennaio al 5 marzo 2021.

Inizio saldi in zona arancione

Il giorno dell’inizio dei saldi, fissato per il 4 gennaio nella maggior parte delle regioni, l’Italia sarà zona arancione. Si tratta infatti dell’unico giorno arancione di inizio gennaio, mentre i giorni 1,2,3,5 e 6 gennaio 2021 saranno tutti giorni rossi.

Ciò significa che il 4 gennaio si può fare shopping, spostandosi liberamente all’interno del proprio comune. Si potrà uscire fuori dal comune con l’autocertificazione solo per:

• Motivi di lavoro, salute e necessità;

• Far visita ad amici e parenti;

• Raggiungere altri comuni nel raggio di 30 km, se si proviene da un paese di 5mila abitanti senza poter andare in capoluogo di provincia.