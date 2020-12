Saldi invernali 2021: ecco il calendario per ogni regione

I saldi invernali 2021 sono praticamente alle porte: ecco il calendario completo, regione per regione, con le date di inizio e di fine sconti in Italia.

Saldi invernali 2021: di certo l’umore non è da strapparsi i capelli ma, da sempre, tutti sanno che fare shopping aiuta a tirarsi un po’ su. I saldi invernali sono ormai alle porte e apriranno l’anno con sconti e prezzi stracciati da Nord a Sud. Potrebbe essere anche questa un’ottima occasione per tutte quelle attività commerciali che, nel corso 2020, hanno dovuto far fronte a gravi perdite economiche. Ogni regione, come al solito, seguirà delle date diverse. L’inizio è, quasi per tutti, fissato il 4 gennaio 2020. Solo qualche regione comincerà il 5, mentre l’Emilia Romagna partirà il 30.

La data di fine può variare, invece, di molto in base alla regione nella quale ci si trova. Alcune regioni chiuderanno la stagione degli sconti a febbraio, mentre altre a marzo. Si tratta sicuramente di un periodo da sfruttare per chiunque abbia in mente degli acquisti, ma è sempre bene fare delle scelte oculate. Ad esempio, si potrebbe evitare di accalcarsi nei negozi e nei centri commerciali nel weekend per evitare code o affollamenti (tra l’altro, non si sa ancora se la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi rimarrà valida anche nel periodo degli sconti).

Inoltre, è sempre bene stare attenti alle truffe. Ogni anno, infatti, il web pullula di segnalazioni da parte degli utenti. La pratica più diffusa nei negozi è, ad esempio, quella di mettere un falso prezzo di partenza nel cartellino. Per evitare di cadere nella trappola, vi consigliamo di sollevare l’adesivo e di vedere il reale prezzo che c’era sotto. Attenzione anche alle truffe online e alle vostre password!

Vediamo il calendario dei saldi invernali 2021.

Saldi invernali 2021: il calendario per ogni regione