Saldi invernali 2021: ecco le date di inizio in ogni regione

Saldi invernali 2021, ecco i giorni degli sconti regione per regione e alcuni consigli. Simili le date di inizio, molto diverse quelle in cui i saldi finiranno.

Con la crisi generata dall’emergenza sanitaria e numerose attività commerciali in affanno, sia i negozianti che i consumatori guardano con impazienza alla data dei saldi invernali 2021. Per chi vende, questa rappresenta l’occasione di iniziare l’anno nel migliore dei modi e riprendersi dopo un 2020 nero. Per chi acquista, d’altro canto, si tratta di risparmiare sugli acquisti più importanti, magari rimandati in tempo di saldi per approfittare degli sconti.

Malgrado la richiesta di alcuni amministratori locali di anticipare la data di inizio, nella maggior parte dei casi i saldi invernali 2021 inizieranno i primi di gennaio, ma avranno date di conclusione diverse. In alcune regioni non dureranno nemmeno due mesi, in altre addirittura tre mesi pieni. Di seguito si riporta il calendario completo comunicato dalle regioni per i saldi online.

Saldi invernali 2021: il calendario regione per regione

Saldi in Abruzzo: 4 gennaio – 4 marzo 2021

Saldi in Basilicata: 5 gennaio – 1 marzo 2021

Saldi in Calabria: 4 gennaio – 3 marzo 2021

Saldi in Campania: 4 gennaio – 3 marzo 2021

Saldi in Emilia: Romagna – 30 gennaio – 5 marzo 2021

Saldi in Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 31 marzo 2021

Saldi in Liguria: 4 gennaio – 18 febbraio 2021

Saldi in Lazio: 4 gennaio – 28 febbraio 2021

Saldi in Lombardia: 4 gennaio – 5 marzo 2021

Saldi in Marche: 4 gennaio – 1 marzo 2021

Saldi in Molise: 4 gennaio – 4 marzo 2021

Saldi in Piemonte: 4 gennaio – 28 febbraio 2021

Saldi in Puglia: 4 gennaio – 28 febbraio 2021

Saldi in Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo 2021

Saldi in Sicilia: 4 gennaio 2021 – 15 marzo 2021

Saldi in Toscana: 4 gennaio – 15 marzo 2021

Saldi in Veneto: 5 gennaio – 31 marzo 2021

Saldi in Valle d’Aosta: 4 gennaio 2021 – 31 marzo 2021

Saldi in Trentino Alto Adige: 4 gennaio – 15 febbraio 2021

Saldi in Umbria: 5 gennaio – 4 marzo 2021

Come sfruttare al meglio i saldi

C’è ancora, dunque, un intero mese di tempo prima che inizino i saldi invernali 2021. Tempo che, per chi è lungimirante o chi già in queste settimane inizierà a girare per negozi, online e fisici, per i regali natalizi, potrà sfruttare per fare già qualche giro di perlustrazione. In questo modo, quando inizieranno gli sconti sarà più facile scegliere e non ci si perderà tra i negozi.

Un’altra strategia che spesso si rivela vincente è anticipare di qualche giorno la data dei saldi. Molti negozi, infatti, iniziano in anticipo con gli sconti e anticipare la concorrenza è un consiglio valido tanto per chi acquista quanto per chi vende. Altrettanto vero, però, è che le offerte migliori sono proprio nei primi giorni di saldi, quando sono ancora disponibili tutte le taglie, in rapido esaurimento col passare dei giorni.

Infine, una possibile strategia per chi ha tempo libero è recarsi nei negozi all’orario di apertura e durante la settimana, quando il flusso di clienti è inferiore. In questo modo si eviteranno possibili assembramenti davanti ai negozi e soprattutto la frenesia che spesso contraddistingue queste circostanze.