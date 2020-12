Meteo Catania, Santo Stefano col maltempo: è allerta gialla

Dopo un Natale soleggiato e con temperature primaverili, le previsioni Meteo Catania prevedono il ritorno del maltempo per oggi, 26 dicembre, la giornata di Santo Stefano. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un avviso di preallerta gialla per i quadranti orientali e settentrionali della Sicilia nella giornata di oggi. Previsto anche un conseguente abbassamento delle temperature. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia a Santo Stefano: le previsioni

Cielo coperto su gran parte della Sicilia in data odierna. Rispetto a ieri, le temperature sono diminuite considerevolmente e solo in alcune zone della Sicilia orientale si superano ancora i 15 gradi. Previste piogge su gran parte della regione, da Agrigento a Messina, con locali temporali e schiarite nel Trapanese e precipitazioni deboli sul versante sud-orientale dell’Isola, in corrispondenza con le province di Ragusa e Siracusa. Nell’Ennese crollo delle temperature, che oscillano tra i 7 e i 2 gradi: le previsioni qui danno pioggia mista a nevsischio.

Per quanto riguarda il meteo Catania, cielo coperto su tutta la provincia in mattinata. Possibili precipitazioni intorno a mezzogiorno, con temporali isolati e piogge di modesta intensità. Deboli nevicate potrebbero interessare l’Etna tra i 1500 e i 2000 metri.

Meteo Sicilia: le previsioni dei prossimi giorni

La pausa maltempo durerà poco nella regione. Già da domani, il meteo Sicilia prevede il ritorno di sole alternato a nubi sparse su gran parte dell’Isola, fatta eccezione per possibili piogge e temporali isolate nel Trapanese e nel Palermitano. Allo stesso tempo, si prevede un abbassamento di minime e massime che non supereranno i 14 gradi in tutta la regione anche nei prossimi giorni. Venti da moderati a forte nella giornata di domenica, mentre sono attese raffiche anche molto forti a partire da lunedì, specie sulle coste della Sicilia orientale.

Infine, il meteo Catania segue l’andamento del resto della Sicilia anche per i prossimi giorni. Non sono previste precipitazioni, ma la provincia etnea viene interessata da un abbassamento delle temperature che verrà recuperato in settimana.