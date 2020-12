Meteo Natale 2020 Sicilia: crollano le temperature

Il Natale porterà con sé correnti artiche: anche in Sicilia è previsto un crollo delle temperature. Vediamo la situazione provincia per provincia.

Quest’anno Babbo Natale porta con sé, oltre a tanti doni, anche delle correnti artiche che causeranno un abbassamento delle temperature secondo le previsioni Meteo Natale 2020 Sicilia.

Come anticipato da ilmeteo.it, non ci saranno particolari cambiamenti fino al 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale. Ma dal 25 le temperature inizieranno a scendere nella maggior parte delle regioni italiani: in alcuni casi ci sarà un calo di 10/12°.

La causa principale di questo abbassamento delle temperature è l’arrivo di correnti di origine artica. La giornata di Santo Stefano aprirà una fase più rigida, dove le temperature saranno marcatamente invernali dappertutto.

Le città dove la colonnina di mercurio arriverà sotto lo zero sono Torino, Milano e Bologna. Ma anche il Centro Sud verrà interessato da queste correnti artiche, per esempio a Napoli e Palermo le temperature non supereranno i 10/12°.

Meteo Sicilia: le previsioni provincia per provincia

Sarà sabato 26, Santo Stefano, una delle giornate più fredde. Secondo le previsioni de ilmeteo.it questa la situazione delle temperature in Sicilia:

• Agrigento: min 7° e max 10°

• Caltanissetta: min 4° e max 6°

• Catania: min 9° e max 13°

• Enna: min 1° e max 4°

• Messina: min 11° e max 14°

• Palermo: min 10° e max 12°

• Ragusa: min 6° e max 9°

• Siracusa: min 7° e max 13°

• Trapani: min 9° e max 11°

Meteo Catania: le previsioni di Natale

Concentrandoci su Catania e provincia, le previsioni meteo sono in linea con quelle nazionali. Per Santo Stefano, e cioè sabato 26 dicembre, è previsto un calo delle temperature. Se nei giorni precedenti, la massima raggiungeva i 19°, per quel giorno invece sarà 13°. Come immaginabile, le ore più fredde saranno quelle al mattino presto e quelle della sera: dove si scenderà sotto i 10°. Si registreranno le stesse temperature anche per il giorno dopo: e cioè domenica 27 dicembre.

È ancora presto per parlare delle previsioni meteo di Capodanno, per il quale è probabilmente previsto un piccolo aumento delle temperature.